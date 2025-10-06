TÜBİTAK 4007 Bilim Toplum Projesi kapsamında Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yerden Göklere Bilimle Elele" sloganıyla hazırlanan "Ataşehir Bilim Şenliği", 9-10-11 Ekim tarihlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ataşehir Belediyesi’nin de destek verdiği ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile öğretmenler ve genel halka yönelik düzenlenen Bilim Şenliği’nde; katılımcıların bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaya dönük etkileşimli uygulamalar içeren çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılmasını, bilime ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandırmasını amaçlayan Bilim Şenliği; aynı zamanda katılımcıların bilim dünyasına merak duymasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Öğrencilere yönelik 25 farklı atölye düzenlenecek

Şenlik esnasında; doğa bilimleri, mühendislik, teknoloji, havacılık, uzay bilimleri, fen ve matematik alanlarında; sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, robotik kodlama, STEM, geleneksel sanatlar, tasarım modelleme, oyunlaştırma, dijitalleştirme ve simülasyon gibi birçok alanda atölyeler yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu şenlikte; alanında uzman akademisyenlerin söyleşilerinin yanı sıra; planetaryum gösterim, teleskopla güneş gözlemi, eğlenceli bilim oyunları, deneysel uygulamalar, İHA takımı gösterisi ve sergiler de düzenlenecek.