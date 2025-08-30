Ataşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümü, Ataşehir’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende saat 09.00’da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanı Albay Rüstem Yiğit Şengül, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek’in Atatürk heykeline çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Zafer Tırı tüm Ataşehir’i dolaştı

Günün ilerleyen saatlerinde Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı Zafer Tırı, bando eşliğinde ilçe sokaklarını dolaştı. 12.00-18.00 saatleri arasında mahalleleri gezen tır, marşlar ve şarkılarla vatandaşlara bayram coşkusunu yaşattı. Ataşehirliler, balkonlardan ve meydanlardan alkışlarla eşlik ederek 30 Ağustos sevincini hep birlikte paylaştı. Zafer Tırı, Ferhatpaşa, Kayışdağı, Mevlana, Atatürk, Barbaros, Küçükbakkalköy, İçerenköy, İnönü, Örnek, Esatpaşa ve Mustafa Kemal mahallelerinde coşkulu anlara sahne oldu.

Karikatürlerle Atatürk sergisi açıldı

Zafer Bayramı kapsamında Ataşehir Belediyesi, "İstiklalden İnkılaba: Karikatürlerle Atatürk" başlıklı özel bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde açılan sergi, 30 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet’in kuruluş sürecini mizah ve görsel kültür üzerinden anlatan sergide 1921-1928 yılları arasında yayımlanmış dergilerde yer alan Atatürk karikatürleri yer alıyor. Sergi, Atatürk’ün ulusal kurtuluş mücadelesinden devrimler dönemine uzanan yolculuğunu mizahın eleştirel ve duygusal diliyle ortaya koyuyor.