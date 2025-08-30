İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam eden TEKNOFEST Mavi Vatan’da sergilenen savaş gemileri, dronla tek çekim tekniğiyle görüntülendi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan "Mavi Vatan" temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam ediyor. Sergilenen TCG Anadolu başta olmak üzere TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Burgazada ve diğer savaş gemileri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival alanı dronla yapılan tek çekim tekniğiyle görüntülendi.

TEKNOFEST, 31 Ağustos’a kadar ziyaretçilere açık olacak.