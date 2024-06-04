Ataşehir’de Kurban Bayramı için 5 noktada kurban satış ve kesim alanı hazırlandı. Vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ortamlarda satın alarak kesimlerini sağlayabilmeleri için, ilçedeki kurban satış ve kesim alanları; Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından denetim altında tutulacak.

Bu kapsamda; satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılacak. Hijyen şartlarının sağlanması için satış ve kesim yerleri bayram sonuna kadar düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Küpe numaraları, hayvan sağlık raporları ve nakil belgeleri olmayan kurbanlık hayvanların satışlarına izin verilmezken, ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan hayvanlar için kurulan ekiplerle, olaylara anında müdahale edilecek. Belirlenen alanlar dışında kaçak kesim yapanlar, kurallara uymayan, satış kesim izni almadan kaçak satış ve kesim yapanlar hakkında da cezai işlem uygulanacak.

Kurban satış ve kesim yerleri olarak Ferhatpaşa Mahallesi Efe Sokak’ta bulunan İBB Satış ve Kesim Yeri, Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde bulunan YEDPA Satış ve Kesim Yeri, Ferhatpaşa Mahallesi G-67 Sokak İBB Yanı’nda bulunan Ferhatpaşa Satış ve Kesim Yeri, Ferhatpaşa Mahallesi Kömürcüyolu Sokak’ta bulunan Ferhatpaşa Satış ve Kesim Yeri olarak belirlendi.