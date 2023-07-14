Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiraladığı Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde tarımsal üretime devam ediyor. 2022 yılının ekim ayında Etimesgut ilçesi sınırlarındaki 315 dönümlük Atatürk Orman Çiftliği arazisinde arpa tohumlarını toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, hasat çalışmalarına başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet miraslarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde uzun yıllar sonra tarım üretimi gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, arpa hasadına başladı.

2022 yılının ekim ayında Etimesgut ilçesi sınırlarındaki 315 dönümlük Atatürk Orman Çiftliği arazisinde arpa topraklarını buluşturan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, arpaların hasadına başladı.

ÜRÜNLER HAYVANSAL YEM OLARAK DAĞITILACAK

Hasat sonrası elde edilen ürünler, Ankara’nın kırsal ilçelerinde hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerine kesif yem olarak dağıtılacak.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde gerçekleştirilen tarımsal üretim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer, “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Atatürk Orman Çiftliği arazilerini yeniden tarıma kazandırmaya başladık. 315 dekar alanda ekim ayında arpa ekimini gerçekleştirdik ve hasadını yapmaya başladık. Elde ettiğimiz ürünleri arpa ezmesi yaparak küçük aile işletmelerine kesif yem desteği olarak dağıtımını gerçekleştirileceğiz” dedi.