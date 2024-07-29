Bilecik Atatürk Ormanı’nda yol düzenleme ve tesviye çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Ormanı’nda yer alan birçok noktada yol düzenleme ve tesviye çalışmaları yapılıyor. Başta sabah sporları ve yürüyüş olmak üzere birçok vatandaşın zaman geçirdiği Atatürk Ormanı’nda düzenleme ve yenileme çalışmaları Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl güneş enerji sistemiyle ışıklandırma çalışması yapılan Atatürk Ormanı’nda yapılan çalışmalarla vatandaşların daha rahat ve kolay bir ulaşıma kavuşmalarını sağladı. Çevreye kötü görüntü oluşturan alanlarda da düzenleme ve temizlik çalışması yapılan Atatürk Ormanı’nda önümüzdeki dönemde de yeni çalışmalar yapılacağı belirtildi.