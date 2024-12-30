ADD Başkanı Tevhidin Ayar, “Tüm insanlığın ve ülkemizin ortak değeri olan Atatürk’e karşı yapılan saygısızlığı ve densizliği, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak şiddetle kınıyoruz” dedi.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Tevhiddin Ayar, “29 Aralık 2024 Pazar günü akşam saatlerinde İlçemizde ki İstiklal Savaşını ve Cumhuriyetimizi simgeleyen Atatürk Anıtına öğrendiklerimize göre K.Y ile B.T isimli kendini bilmez iki kişi saygısızca davranarak, video çekimi yaparak sanal ortamda paylaşmışlardır. Ayrıca K.Y İsimli şahıs sanal sayfasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren paylaşım yaptığı görülmüştür. Atatürk’e hakaret etmek, Atatürk’ün Anıtı’na saygısızca davranışta bulunmak aslında İstiklal Savaşımızda ki Şehitlerimize ve Gazilerimize bilmeden ya da bilerek yapılmış bir hakarettir. Atatürk Devrimlerine düşmanlıktır. Atatürk, sadece İstiklal Savaşımızı zaferle sonuçlandıran Başkomutan değil, O bunun çok ötesinde, olağanüstü devrimler gerçekleştirerek Ulusal Egemenliğe dayalı, Tam Bağımsız Türkiye’yi kuran, toplumumuzu Ortaçağ karanlığından kurtaran, Akıl ve Bilimi Rehber edinen, tüm özgürlüklerin ve insan haklarının , Sosyal Hukuk Devletinin ve Laik Demokratik Türkiye’nin yolunu açan, yıllarca ikinci sınıf durumuna düşürülmüş Türk kadınını yücelterek, hayatın her alanında eşit yurttaş yapan; Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” kuşaklar yetişmesini devletin başta ki görevi yapan; Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan köklerine bağlayan; sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder ve “Yurtta barış, dünyada barış” diyen, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü olan; tüm insanlığın ve ülkemizin ortak değeri olan Atatürk’e karşı yapılan saygısızlığı ve densizliği, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak şiddetle kınıyoruz. Tüm Kamu Kuruluşlarını, Siyasi Partileri, Dernekleri ve Sendikaları duyarlı olamaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN