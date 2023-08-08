Güvenlik görevlisi üniformasıyla namaz kılma videosu çeken Devran Yalçın, dini değerlerle dalga geçerek Atatürk’ü Ekber dedi. Sosyal medyada hızla dolaşan bu video ise resmen trend topik oldu. Sosyal medya üzerinden linç üstüne linç yiyen, bir çok kesim tarafından eleştirilen güvenlik görevlisi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Resmen dini değerleri yok sayarak namaz kılan Yalçın, Atatürk’ü Ekber cümlesi yetmezmiş gibi üstüne Andımız’ı da sure gibi okudu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden güvenlik görevlisine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Savcılıkta Alınan Savunmasında Suçlamaları Reddetti

Bunun üzerine Devran Yalçın hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2023’de ihbar niteliğinde paylaşılan 32 saniyelik video içeriği ve üzerinde güvenlik üniforması olan şahıs ile ilgili re’sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Devran Yalçın’ı söz konusu videoyu 9 Mayıs 2023’te paylaştığı, savcılıkta alınan savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Olay günü iş yerinde canlı yayın yaptığı sırada yayına katılan yaklaşık 40-60 kişinin sormuş olduğu sorulara mizah maksatlı cevaplar verdiğini, mizah maksatlı olarak "Siz Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında Atatürk'u ekber diye namaz kılınacağını mı zannediyorsunuz?" diyerek kesilen videodaki namaz kılma hareketlerini yaptığını söyledi. Ancak devamında, "Böyle bir durum olsa dahi biz Türk milleti olarak buna dur demesini biliriz." dediğini söylediği kaydedildi.

10 Yıla Kadar Hapis İstendi

Yalçın’ın zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.