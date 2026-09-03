İnegöl’de eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yık-yap ve güçlendirme programına alınan bazı okullar için geçici eğitim alanları belirlendi.

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi’nin (MESEM) yık-yap çalışmaları nedeniyle eğitim öğretim faaliyetleri Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu binasında ikili öğretim şeklinde sürdürülecek. Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Dumlupınar Ortaokulu binasında tekli öğretim görecek. Dumlupınar Ortaokulu da mevcut binasında tekli öğretime devam edecek.

Güçlendirme kapsamına alınan Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi, eğitim faaliyetlerini İnegöl Organize Sanayi Ortaokulu’nun ek binasında sürdürecek. Organize Sanayi Ortaokulu ise ana binasında ikili öğretim yapacak.

Yenice 19 Mayıs Ortaokulu da güçlendirme çalışmaları nedeniyle Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu’nun ek binasına taşınacak. Her iki okulda eğitim ikili öğretim şeklinde gerçekleştirilecek.

İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, gerekli tüm planlamaların öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrencilerin daha güvenli, çağdaş ve donanımlı okul binalarına kavuşması hedeflenirken, ilçedeki eğitim altyapısına yönelik yatırımların devam edeceği bildirildi.