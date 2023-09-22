İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına hakaret eden bir lise öğrencisi tutuklandı. 17 yaşındaki A.E.S., okul arkadaşları tarafından çekilen görüntülerde Atatürk fotoğrafına yönelik hakarette bulunmuştu. İşte bu olayın detaylı hikayesi:

Olay, İstanbul Üsküdar ilçesinde meydana geldi. Bir lise öğrencisi olan A.E.S., okulun bir oyun sırasında, arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bir video görüntüsünde, okul kitabından kestiği Atatürk'ün fotoğrafına hakarette bulundu. Bu görüntüler, öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede geniş bir kitle tarafından izlendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, A.E.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. A.E.S., polis sorgusunda yaptığı ifadesinde, "Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım" dedi.