2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off final maçlarının heyecanı yaşandı.

Franco Foda’nın çalıştırdığı Kosova ile Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi.

İngiliz hakem Michael Oliver’ın düdük çaldığı ve Stadiumi Fadil Vokrri’de oynanan mücadelede kazanan Türkiye oldu.

Milliler, rakibini ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 yenerek 2002'nin ardından 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini aldı.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDAYIZ

A Milli Takımı, Dünya Kupası'na götüren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Maçtan önemli dakikalar

53' Kenan'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Orkun topa vurarak kaleye yönlendirdi ve son dokunuşu Kerem yaparak ağlara gönderdi.

53' Ofsayt için Kosovalı futbolcular itiraz ediyor ama hakem golü verdi.

53’ Goool… Kosova 0-1 Türkiye (Kerem)