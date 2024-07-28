Ateş karıncaları gençlik hareketi derneği gençlere yönelik etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda yurt bahçesinde düzenledikleri oryantiring yarışması ile çocuklar hem eğlendiler hem öğrendiler.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgiler veren dernek başkanı Tarık Bostancı; Bugün burada oryantring spor dalını icra etmek toplandık. Harita ve yön bulma becerilerini geliştiren bu etkinlikle kardeşimize eğitici bir yarışma düzenledik. Bir yandan yaz kuran kursumuz da manevi eğitimlerimize devam ederken bir yandan da hafta sonları düzenlemiş olduğumuz bu tür etkinliklerle de onların gelecekte çok işlerine yarayabilecek maddi egitimlerimizle de katkı sunmaya çalışıyoruz.

HERKES BİR GENCİN ELİNDEN TUTMALI

Bugün burada yaptığımız etkinliğe karşıdan baktığımız zaman basit bir olay gibi görünebilir ama aslında bu tür çalışmalarla biz gençleri bir arada tutmayı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz. O yüzden aslında herkes bir gencin elinden tutmalı ki sorumluluklarımızı paylaşmış olalım. Hepsi birbirinden pırıl pırıl gençler aslında baktığımız zaman. Sadece bizim doğru adımlarla ilgilenmemiz gerekiyor.

Düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese özellikle oryantiring antrönörümüz Tarık ŞEKER hocama desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimizi bu tür aktivitelere katılım göstermeleri için davet ediyorum. Allaha emanet olun." Dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edildi.