Hamas'tan son durum hakkında kritik bir açıklama yapıldı. Ateş ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hamas yetkilileri, bölgedeki gelişmeler ve mevcut durum hakkında detaylı bilgi verdiler.

Açıklamada, çatışmaların seyrine ve uluslararası topluma yönelik beklentilere dair önemli noktalar vurgulandı. Hamas, ateşkese yönelik görüşmelerin sürdüğünü, ancak bazı temel anlaşmazlıkların çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için uluslararası toplumun daha aktif bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.