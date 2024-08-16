TBMM, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti milletvekillerine yönelik söylediği "Sizde hiç utanma yok mu?" sözleri üzerine tartışma çıktı ve fiziksel şiddet yaşandı. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Şık'a saldırdı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yaşanan olayları Bursada Bugün’e değerlendirdi. Öztürk, tartışmanın sözlü sınırları aşarak fiziksel kavgaya dönüştüğünü belirterek, Meclis’te gerginliğin yüksek olduğunu ve bazı milletvekillerinin darbe aldığını söyledi. Özürk, Meclis'teki olayların Türkiye'ye yakışmadığını ve üzücü olduğunu ifade etti.

Kaynak: Bursa'da bugün