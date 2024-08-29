Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir binanın çatısında onarım yaparken dengesini kaybeden 61 yaşındaki Rıza İpek, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Rıza İpek, bir binanın çatısında onarım işi yapıyordu. Çalışma sırasında dengesini kaybeden İpek, çatıdan aşağı düştü.

Sağlık Müdahalesi ve Ölüm

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine hızla ulaştı ve İpek'e ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı olarak ambulansa alınan Rıza İpek, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Rıza İpek hayatını kaybetti.

Polis İncelemesi Başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Çatıdan düşme olayının nedenleri araştırılmakta olup, olayın detayları hakkında soruşturma sürdürülüyor