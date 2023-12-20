Çanakkale’de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 50’ye ulaştı. Çanakkale Belediyesi Encümen kararıyla kuraklık nedeniyle 2 Mart’ta su kullanımına getirilen bazı yasaklar, kuraklığın devam etmesi ve Atikhisar Barajı’nda su seviyesinin azalması nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı.

Çanakkale’de hava şartlarının yaz aylarından bu yana kurak geçmesi sebebiyle barajlarda azalan su miktarı il genelinde yaklaşık 1 aydır devam eden yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’nda 18 milyon 233 metreküp su miktarıyla yüzde 34 olan su miktarı son yağmurlarla birlikte 27 milyon metreküp su miktarıyla yüzde 50 seviyesine ulaştı. Çanakkale Belediyesi Encümen kararıyla kuraklık nedeniyle 2 Mart’ta su kullanımına getirilen bazı yasaklar, kuraklığın devam etmesi ve Atikhisar Barajı’nda su seviyesinin azalması nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, beklenen yağışlarla birlikte çiftçinin, üreticinin yüzünün gülmeye başladığını belirterek, "Atikhisar Barajımızın inşaatı 1976’da başladı, 1978 yılında ise bitti. Yaklaşık 50 yıllık barajımız. Çanakkale nüfusu hızlı şekilde büyüdüğü için Atikhisar Barajı ivedi şekilde revize edilip kapasitenin gözden geçilmesi lazım. Çanakkale ileride hem içme suyunda hem de tarımsal anlamda sıkıntıyı yaşayabilir. Onun için Atikhisar Barajı’ndaki revize işleminin bir an önce olması lazım. Atikhisar Barajı şu an yüzde 50 seviyesine ulaştı. 27 milyon metreküp su seviyesine çıktı. Çanakkale’nin içme suyu yılda 13 milyon metreküp olduğuna göre, şu anda Atikhisar Barajı’nda Çanakkale’nin iki yıllık içme suyu var" dedi.