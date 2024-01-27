Çanakkale’de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 75’e ulaştı.

Çanakkale’de 2023 yılında yaz aylarının kurak geçmesi, kış aylarının ise yeterli yağışı alamaması sebebiyle barajlarda azalan su miktarı il genelinde yaklaşık 2 aydır devam eden yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su miktarı, son yağmur ve kar yağışıyla birlikte yaklaşık 40 milyon metreküp su miktarıyla yüzde 75 seviyesine ulaştı.