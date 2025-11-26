Nedim Sevim gazetemize yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin en temel yapı taşı olan muhtarların sesini daha fazla duyurma vaktinin geldiğini söyledi.

Sürekli sorunların arttığı bir dönemde çözüm üreten bir yapıyı inşa edeceklerini söyleyen Sevim, "İnegöl’de yıllardır büyük bir özveri ile görev yapan tüm muhtarlarımızın sesi olmak, sorunlarına çözüm üretmek ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını daha güçlü bir şekilde ilgili kurumlara ulaştırmak amacıyla İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuyla paylaşmaktan onur duyuyorum. Muhtarlarımız, yerel yönetimlerin en temel yapı taşlarıdır. Halkın en yakınındaki temsilciler olarak önemli sorumluluklar üstleniyor, mahallelerimizin gelişimi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu nedenle İnegöl’e yakışır, daha güçlü, daha etkin ve daha dayanışmacı bir Muhtarlar Derneği oluşturmak en büyük hedefimdir" dedi.

Projelerini Açıkladı

Göreve seçilmesi durumunda hayata geçirilecek projelerini de açıklayan Nedim Sevim, "Göreve seçilmem halinde; Muhtarlarımızın hak ve sorumluluklarının korunması, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, eğitim, bilgilendirme ve koordinasyon toplantılarının düzenli hâle getirilmesi, teknolojik imkânların kullanıldığı daha hızlı ve etkili bir iletişim ağı kurulması, mahallelerimizin sorunlarının ortak platformda değerlendirilmesi ve çözüm odaklı çalışmalar yapılması, ve muhtarlarımız arasında birlik, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi öncelikli çalışma alanlarımız olacak" diye konuştu.

Ayrım Olmayacak

Muhtarlar Derneğinde aktif ve adil bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyleyen Nedim Sevim, "Bu süreçte hiçbir mahalleyi, hiçbir muhtarımızı birbirinden ayırmadan, adaletli, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceğimi özellikle vurgulamak isterim." dedi.