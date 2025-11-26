UEDAŞ’ın paylaştığı listeye göre, İnegöl’de 7 mahalleyi kapsayan planlı elektrik kesintileri olacak. İnternet sitesinde yayımlanan listede, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak bakım ve onarım, abone bağlama, talep açma-kesme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda, Yeniceköy, Yeniyörük, Akhisar, Ertuğrulgazi, Karagölet, Çeltikçi, Turgutalp mahallelerinde elektrik geçici olarak durdurulacak.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar: