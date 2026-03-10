Apple'ın dokunmatik ekranlı bir MacBook üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şirket tarafından resmi olarak yapılmasa da güvenilir kaynaklar bu ürünün geliştirildiğini onaylamıştı. Gazeteci Mark Gurman da konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre Apple'ın ilk dokunmatik ekranlı MacBook modelinde Ultra takısı yer alacak.

Apple, daha önce fiyatı nispeten uygun olan MacBook Neo’yu piyasaya sürmüştü. Ultra ismiyle anılan yeni modelin ise MacBook Pro’dan daha üst segmentte olması bekleniyor. MacBook Ultra’da OLED ekran ve M6 serisi işlemci bulunacak.

Cihazın eylül ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor, ancak bu Apple’ın tek “Ultra” modeli olmayacak. Gelen bilgilere göre iPhone Ultra ve AirPods Ultra gibi ürünlerin de piyasaya sürülmesi öngörülüyor.