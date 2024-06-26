Son yıllarda emlak değeri hızla artan Balıkesir’in doğal şehir ünvanlı ilçesi Sındırgı ilçesi ve yatırımcıların en çok tercih ettiği bölgelerden birisi olmaya devam ediyor.

Termal kaynakları, verimli topraklara ve eşsiz doğal güzelliklere sahip ilçe yatırımcılar için de her alanda cezbedici özellikler barındırıyor. Emlak sektörünün ve tapu değişim hızının da yüksek olduğu ilçe özellikle şehir stresinden uzaklaşmak isteyen İstanbul, Bursa gibi büyükşehirden gelen yatırımcıların, doğallık isteyenlerin adresi haline geldi.

Geleceğe en büyük yatırım toprak

İstanbul Üsküdar’dan Sındırgı’ya gelen Saka ailesi de bir buçuk aylık bebekleri Atlas’ın geleceğine katkı sağlamak için tarla alımı gerçekleştirdi.

Toprağın her zaman değer kazandığını ve çocuklarının geleceğine bir katkı sağlamak istediklerini belirten Mert Saka “ İstanbul Üsküdar’dan Balıkesir Sındırgı’ya geldim. Oğlum Atlas’ın geleceği için takılan takılarla bin 895 metre tarla aldım. Bir buçuk aylık oğlum. Anne baba imzası olması ile 18 yaş altı tapu da alınabiliyor. Biz de tapuyu oğlumuzun üzerine yaptık. İnşallah geleceğine katkı olur.” dedi.