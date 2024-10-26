Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yıldönümünü akademik kadrosu, idari personeli ve öğrencileriyle bir arada kutladı. Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Cumhuriyet’in insanı insan yapan değerlerin hakkıyla yaşanması anlamına geldiğini belirterek “Cumhuriyet evrensel insan haklarına, adalete, barışa, özgürlüğe kavuşmamız demek” dedi. Törenin ardından Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda Atlas Üniversitesi 2. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstanbul Atlas Üniversitesi, Cumhuriyet’in 101’inci kuruluş yıldönümünü düzenlenen törenle kutladı. Akademisyenler, idari personel ve öğrenciler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir arada yaşadı.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak: “Cumhuriyet, bizi biz yapan, insanı insan yapan değerleri hakkıyla yaşamamız demek”

Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yılı arifesinde çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle andıklarını söyledi. Cumhuriyet’in kuruluşunun pek çok anlamı olduğunu belirten Kocabıçak, “Egemenliğin bir kişiden ya da bir zümreden alınıp halka verilmesi demek. Bizi biz yapan, insanı insan yapan değerleri hakkıyla yaşamamız demek. Evrensel insan haklarına adalete, barışa, özgürlüğe kavuşmamız demek. Cumhuriyet kurulmasaydı bu değerler bizim için bir hayal olmaktan öteye geçemeyecekti. Belki bu kavramların varlığından dahi bihaber olacaktık. Biz de Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 101’inci yıldönümü arifesinde medeniyet yürüyüşümüze sembolik bir şekilde katılalım istiyorum” diye konuştu.

Ülkemizi en ileri seviyelere taşımak için çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözüne vurgu yaparak Cumhuriyetimizin köklü değerlerini yaşatmayı hedeflediklerini ve bu değerleri ülkemizin geleceği olan gençlere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Nermin Değer: “Bugün bu büyük mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak için buradayız”

İstanbul Atlas Üniversitesi DİLMER Müdür Yardımcısı, Ortak Dersler Türk Dili Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Nermin Değer, "Bütün Ümidim Gençliktedir" başlıklı konuşmasında törenin Cumhuriyet’in değerlerini hatırlamak ve bu kutsal değerlerin geleceğe taşınmasını sağlamak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin azim ve kararlılığıyla sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesinin sonunda kazanıldığını belirten Değer, “29 Ekim 1923 sadece bir tarih değil, aynı zamanda egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışının somutlaşmış halidir. Bugün bu büyük mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak için buradayız” dedi.

Dereceye giren öğrencilere madalya ve belgeleri verildi

Program kapsamında gerçekleştirilen Atlas Üniversitesi 2. Geleneksel Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ve sporculara teşekkür belgeleri ve madalyaları Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak tarafından verildi.

Atlas Üniversitesi 2. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü

Tören sonrasında Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Engin Gülal ve Prof. Dr. Zafer Utlu, fakülte dekanlarının da aralarında bulunduğu akademisyenler, idari personel ve öğrenciler, Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda Atlas Üniversitesi 2. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.