La Liga ekibi Atletico Madrid, Belçikalı futbolcusu Axel Witsel’in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, Belçikalı futbolcu Axel Witsel’in sözleşmesini uzattı. Tecrübeli oyuncu, 1 yıl daha Madrid ekibinin formasını giyecek. 35 yaşındaki futbolcu da yaptığı açıklamada 1 yıl daha kulüpte kalacak olmanın kendisine mutluluk verdiğini belirtti.

Atletico Madrid’e 2022 yılında transfer olan Witsel, forma giydiği 94 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.