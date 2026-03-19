Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırırken, yolun karla kaplanması ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle yaz lastiğiyle yola çıkan bazı sürücüler, kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede önlem alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, kış lastiği ve zincir bulunmayan araçların yola kontrollü şekilde devam etmeleri için denetimlerini artırdı.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü karayolunda, güvenlik amacıyla ağır tonajlı araçların geçişine ise izin verilmedi.
Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülere kış lastiği, zincir ve gerekli ekipman olmadan yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.