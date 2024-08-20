Hangi Ülkenin: İspanya
Kuruluş Yılı: 26 Nisan 1903
Kuruluş Yeri: Madrid/İspanya
Tam İsmi: Club Atlético de Madrid
Takma İsimleri: Los Colchoneros, Los Rojiblancos, Los de La Ribera del Manzanares, Atleti, El Pupas
Yer Aldığı Lig: La Liga
Kulüp Başkanı: Enrique Cerezo
Teknik Direktörü: Diego Simeone
Takım Renkleri: Kırmızı – Beyaz – Mavi
Stadyumu: Vicente Calderón
Stadyum Kapasitesi: 54.960
Resmi Sitesi: www.clubatleticodemadrid.com
Atletico Madrid Hakkında Bilgi
Tam ismiyle Club Atletico de Madrid, Bask’lı üç öğrenci tarafından kurulmuş bir takımdır. Kuruluş yılı 26 Nisan 1903, kuruluş yeri ise İspanya’nın Madrid şehridir. Kulübün takma isimleri Los Colchoneros, Los Rojiblancos, Los de La Ribera del Manzanares, Atleti, El Pupas olmak üzere beş tanedir. Takımın kulüp başkanlığını İspanyol Enrique Cerezo yapmaktadır. Teknik direktörü ise Diego Simeone’dur. Atletico Madrid takımı Real Madrid ile birlikte Madrid şehrinin en önemli iki futbol kulübüdür. Atletico Madrid’in resmi internet sitesine www.clubatleticodemadrid.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Atletico Madrid Hangi Ülkenin
Cevap: Atletico Madrid takımı İspanya ülkesinindir.
Atletico Madrid Oyuncuları
- Miguel Ángel Moyà
- Diego Godín (Yardımcı kaptan)
- Filipe Luís
- Tiago
- Koke
- Antoine Griezmann
- Saúl Ñíguez
- Fernando Torres
- Yannick Ferreira Carrasco
- Ángel Correa
- Augusto Fernández
- Jan Oblak
- Gabi (Kaptan)
- Stefan Savić
- Šime Vrsaljko
- Alessio Cerci
- Lucas Hernández
- Juanfran
- Kévin Gameiro
- Thomas Partey
- Nicolás Gaitán
- José Giménez
- André Moreira
Not: Oyuncu listesi 31 Ağustos 2016 yılı verilerine dayanır.
Atletico Madrid Kiralık Giden Oyuncular
- Yassine Bounou (Real Zaragoza, 30 Haziran 2015’e kadar)
- Emiliano Velázquez (Getafe, 30 Haziran 2015’e kadar)
- Toby Alderweireld (Southampton, 30 Haziran 2015’e kadar)
- Emiliano Insúa (Rayo Vallecano, 30 Haziran 2015’e kadar)
- Sílvio (Benfica, 30 Haziran 2015’e kadar)
- Javi Manquillo (Liverpool, 30 Haziran 2016’ya kadar)
- Rubén Pérez (Torino, 30 Haziran 2015’e kadar)
- Thomas Partey (Almería, 30 Haziran 2015’e kadar)
- Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg, 30 Haziran 2016’ya kadar)
- Óliver Torres (Porto, 30 Haziran 2015’e kadar)
- Borja González (Deportivo La Coruña, 30 Haziran 2015’e kadar)
- Léo Baptistão (Rayo Vallecano, 30 Haziran 2015’e kadar)
Atletico Madrid Forma Sponsorları
- 2012-2014: Azerbaijan Land Of Fire. Nike
- 2014-2015: Baku2015. Nike
- 2015- : Plus500. Nike
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