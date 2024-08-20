Hangi Ülkenin: İspanya

Kuruluş Yılı: 26 Nisan 1903

Kuruluş Yeri: Madrid/İspanya

Tam İsmi: Club Atlético de Madrid

Takma İsimleri: Los Colchoneros, Los Rojiblancos, Los de La Ribera del Manzanares, Atleti, El Pupas

Yer Aldığı Lig: La Liga

Kulüp Başkanı: Enrique Cerezo

Teknik Direktörü: Diego Simeone

Takım Renkleri: Kırmızı – Beyaz – Mavi

Stadyumu: Vicente Calderón

Stadyum Kapasitesi: 54.960

Resmi Sitesi: www.clubatleticodemadrid.com

Atletico Madrid Hakkında Bilgi

Tam ismiyle Club Atletico de Madrid, Bask’lı üç öğrenci tarafından kurulmuş bir takımdır. Kuruluş yılı 26 Nisan 1903, kuruluş yeri ise İspanya’nın Madrid şehridir. Kulübün takma isimleri Los Colchoneros, Los Rojiblancos, Los de La Ribera del Manzanares, Atleti, El Pupas olmak üzere beş tanedir. Takımın kulüp başkanlığını İspanyol Enrique Cerezo yapmaktadır. Teknik direktörü ise Diego Simeone’dur. Atletico Madrid takımı Real Madrid ile birlikte Madrid şehrinin en önemli iki futbol kulübüdür. Atletico Madrid’in resmi internet sitesine www.clubatleticodemadrid.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Atletico Madrid Hangi Ülkenin

Cevap: Atletico Madrid takımı İspanya ülkesinindir.

Atletico Madrid Oyuncuları

Miguel Ángel Moyà

Diego Godín (Yardımcı kaptan)

Filipe Luís

Tiago

Koke

Antoine Griezmann

Saúl Ñíguez

Fernando Torres

Yannick Ferreira Carrasco

Ángel Correa

Augusto Fernández

Jan Oblak

Gabi (Kaptan)

Stefan Savić

Šime Vrsaljko

Alessio Cerci

Lucas Hernández

Juanfran

Kévin Gameiro

Thomas Partey

Nicolás Gaitán

José Giménez

André Moreira

Not: Oyuncu listesi 31 Ağustos 2016 yılı verilerine dayanır.

Atletico Madrid Kiralık Giden Oyuncular

Yassine Bounou (Real Zaragoza, 30 Haziran 2015’e kadar)

Emiliano Velázquez (Getafe, 30 Haziran 2015’e kadar)

Toby Alderweireld (Southampton, 30 Haziran 2015’e kadar)

Emiliano Insúa (Rayo Vallecano, 30 Haziran 2015’e kadar)

Sílvio (Benfica, 30 Haziran 2015’e kadar)

Javi Manquillo (Liverpool, 30 Haziran 2016’ya kadar)

Rubén Pérez (Torino, 30 Haziran 2015’e kadar)

Thomas Partey (Almería, 30 Haziran 2015’e kadar)

Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg, 30 Haziran 2016’ya kadar)

Óliver Torres (Porto, 30 Haziran 2015’e kadar)

Borja González (Deportivo La Coruña, 30 Haziran 2015’e kadar)

Léo Baptistão (Rayo Vallecano, 30 Haziran 2015’e kadar)

Atletico Madrid Forma Sponsorları

2012-2014: Azerbaijan Land Of Fire. Nike

2014-2015: Baku2015. Nike

2015- : Plus500. Nike

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