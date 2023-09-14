Atm Kartsız Para Yatırma

ATM’ler şubeye gitmeden başta para yatırma ve çekme işlemi olmak üzere pekçok bankacılık işleminin yapılmasına olanak tanıyan banka ürünleri arasında yer alır. Bunlardan kartsız para yatırma işlemi banka şubesine mesai saatleri içinde gitmeye gerek kalmadan kartınızın şifresi ile işleminizi halledebilme imkanı tanıyan yeni nesil bankacılık işlemleri arasında yer alır

Kartsız para yatırma işlemi yapabilmeniz için ilk önce bu hizmeti sunan bankalardan birinde hesap açtırmanız gerekmektedir. Bazı bankalar avuç içi taraması yaparak bu hizmeti verirken bazıları da kişisel bilgilerin onayı ile para yatırma hizmetini yerine getirmektedir.

Bankalardan yapılacak para yatırma işleminde istenen bilgiler nelerdir?

Kartsız yapılacak olan para yatırma işlemi için ATM’de önünüze gelen ekrandan kartsız işlemleri seçmeli ardından t.c kimlik no, cep telefonu numarası gibi bilgileri girdikten sonra hangi banka kartı ile işlem yapılacağı seçilir daha sonra kart şifresi girilir ve cep telefonuna gönderilen şifreyi ekrana girdikten sonra para yatırma işlemi gerçekleştirilir.

Kartsız para yatırabilmek için gerekli başvuru nasıl yapılır?

Başvuru için internet bankacılığı, şubeler ve atm kanalları kullanılabilecek olup her üç yöntemden biri tercih edilerek başvuru gerçekleştirilir. Yalnız bu işlem için mevcut kartın aktif olması gerekir ki kartla yapılacak işlemlerin kartsız bir şekilde yapılması mümkün hale gelebilsin.

Para yatırma dışında hangi işlemler yapılabilir?

Banka tarafından güncel cep telefonunuza gönderilen şifreye onay verdikten sonra para yatırma, para çekme, para transfer işlemleri gibi bankacılık işlemlerini yapabilirsiniz.

Kartsız yapılan işlemler için limit sınırlaması var mi?

Kartlı işlemler için geçerli olan kurallar kartsız işlemler için de geçerlidir. Her bankanın Para çekme ve para yatırma konusunda belirlediği limitler farklı olacağından iş yapılan bankadan konu ile ilgili bilgi alınabilir..

Bankaların kartlı para yatırma ve çekme işlemlerini kartsız olarak yapılabilmesine olanak tanıyan ve ATM’leri bu teknoloji ile donatan bankalardan bu işlem gerçekleştirebilmektedir. Bunun için kişinin bankada hesabının olması, kullanımda olan kartının aktif olması, kartsız işlem yapma başvurusunda bulunması, kişisel bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Kartsız para yatırma işlemi mesai saatleri içinde şubeye gitmeden herhangi bir ATM’den işlem yapabilme imkanı sağlayan ve zamandan tasarruf sağlayan bir uygulamadır. Para yatırmanın dışında, para çekme, para transferleri yine aynı yol izlenerek yapılabilecek işlemler arasındadır.

ATM’de Kartım Sıkıştı Ne Yapmalıyım?

Banka kartları, para çekmek için oldukça pratik kartlardır. Nitekim saatlerce beklenen banka kuyrukları insanların birer banka kartı sahibi olarak paralarını bankamatikten beş dakika içerisinde çekmelerini sağlamaktadır. Baka kartlarının hem iyi yanı, hem de kötü yanı vardır. Kötü yanından bahsedecek olursak, bankamatik kartlarının hiç beklemediğiniz durumda bankamatiğe sıkışması diyebiliriz. Peki, banka kartları bankamatiğe sıkışırsa ne yapmalıyız?

Banka kartları hiç ummadığınız anda bankamatiğe sıkışabilir. Sabah ve öğle saatlerinde sıkışan banka kartlarına anında çözüm üretilebilir ancak gece para çekerken kartınızı bankamatiğe kaptırdıysanız tüm gece kartınızı nasıl kurtaracağınızı düşünebilirsiniz.

ATM’de Banka Kartı Sıkışanlara Pratik Çözümler

ATM de banka kartınız sıkıştı ve o an ne yapacağınızı kestiremiyorsunuz. Hiç üzülmeyin. Çünkü ATM’nin banka kartınızı yutma azizliğine bugüne kadar bir tek siz uğramadınız.

Size önereceğim pratik çözümler sayesinde o an panik yapmamayı ve bu yöntemleri uygulayarak kartınızı kurtarmayı öğreneceksiniz.

Eğer banka kartınız bankanın açık olduğu saatlerde bankamatiğe sıkışırsa o anda bankaya girip yetkili birilerine haber verebilirsiniz. Bu durumda yetkili kişiler tarafından yönlendirileceksiniz.

Gece vakti bankamatikten para çekiyorsunuz ve banka kartınız bankamatiğe sıkıştı. Hiç telaş yapmanıza gerek yok. Hemen müşteri hizmetleri numarasını arayarak yardım alabilirsiniz. Bankaların bankamatik numaraları şu şekildedir;

Akbank Müşteri Numarası : 444 25 25

Deniz Bank Müşteri Numarası : 444 0 800

Finansbank Müşteri Numarası: 444 0 900

Garanti Bankası Müşteri Numarası : 444 0 338

Halk Bank Müşteri Numarası : 444 0 400

ING Bank Müşteri Numarası : 444 0 600

Şeker Bank Müşteri Numarası : 444 78 78

Türkiye İş Bankası Müşteri Numarası: 444 02 02

Yapı Kredi Bankası Müşteri Numarası : 444 0 444

Ziraat Bankası Müşteri Numarası : 444 00 007

Kartınız çalındıktan sonra yanınıza yetkili birisi gelmeden ve aradığınız müşteri hizmetleri sizlere kartınızın iptal olduğunu söylemeden bulunduğunuz noktadan ayrılmamalısınız.

Banka kartınız kartı soktuğunuz yerde duruyorsa ve sıkıştıysa kartı hala çekme şansınız vardır. Bu nedenle birkaç zorlamayla kartınızı çıkarabilirsiniz.

Atm den 3 kez Şifreyi Yanlış Girdim

Banka kartı veya kredi kartınızla alışveriş yaparken karta ait şifreyi üç kere hatalı girmeniz kartınızın bloke olmasına nede olacak ve bu durum düzeltilene kadar da kartınız kullanıma kapatılacaktır. Karttaki blokenin kaldırılması için her bankanın belirlediği farklı prosedürler bulunmakta fakat durum genellikle sms, internet bankacılığı veya banka şubeleri yoluyla düzeltilebilmektedir

Kredi kartları ve banka kartları hayatı kolaylaştıran, nakit para yerine geçebilme özelliğiyle tek kartla pekçok işlem yapabilme imkanı tanıyan ürünlerdir. Fakat kartlara ait belirlenen şifrenin yanlış girilmesi kartınızın cihaz tarafından bloke edilmesine neden olur. ATM’ler Bu format üzere çalışıp bu sistem üzerine kurulmuşlardır .

Karta ait şifrenin yanlış girilmesi ile karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

Şifrenin yanlış girilmesi ile bloke olan kartın yeniden işlevsellik kazanması karta ait şifrenin doğru şekilde hatırlanarak tekrar girilmesi ile gerçekleşmez. Bunun için, yine bankaya ait telefon bankacılığı sistemini kullanarak yeni şifre belirleme işlemi tamamlandıktan sonra kart kullanıma açılır.

Karta ait yeni şifre oluşturulurken hangi güvenlik adımları uygulanır?

Banka kartlarına ait yeni şifre oluşturma işlemi sırasında sistem sizden, kartın size ait olduğundan emin olabilmek için anne kızlık soyadının ilk iki harfi veya soyadın içinde farklı hanelerde yer alan harfleri ister. Bunun yanında güvenlik kodu da yine bankanın talep ettiği bilgiler arasındadır. Güvenlik kodu kartların arka tarafında yer alan bir numaradır ve kartın bu kişiye ait olduğunu gösteren bir bilgidir.

Bloke olan kartınıza ait yeni şifre oluşturma işlemi gerekli adımlar doğru uygulandığında oldukça basittir. Bankaların internet siteleri de size bu konuda oldukça yardımcı olmakta birkaç adımda yeni şifre oluşturmanıza imkan tanıyarak kartın üzerindeki bloke ortadan kaldırılmaktadır.

Bankaların kartlara yönelik blokaj kaldırma uygulamaları birbiri ile benzerlik gösteren yapıda olup genellikle anne kızlık soyadı ve güvenlik kodu bilgileri talep edilmektedir. Telefon,internet,sms,banka şubeleri vasıtalarından birini kullanarak kartınıza ait blokajı kaldırabilir yeni oluşturduğunuz şifre ile kartınıza yeniden işlerlik kazandırabilirsiniz .