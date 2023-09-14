SGK gibi Bağkur’da sosyal güvencesi olan kişilerin emeklilik bekledikleri ve aralıklar ile ne kadar süre sonra emekli olabilecekleri ekranlarını kontrol ettikleri bir hizmeti internet üzerinden bizlere sunan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde çalışma hayatı boyunca çoğu insan ne zaman emekli olabileceğini merak ederken bağkur ne zaman emekli olurum sorularına yanıt bulabiliyor. Bu konuda geçmişte emekli olabileceğiniz zamanı öğrenebilmemiz için internet uygulamalarının olmaması uzun zamanlar sonucunda öğrenmenizi sağlamaktaydı.

Artık sistem üzerimden kolaylıkla ulaşabileceğiniz programlar sayesinde hesaplamalar otomatik olarak yapılabilmektedir. 4B Ne zaman emekli olabilirim başlığı altından Bağkur sorgulamanızı yapabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyet Sosyal Güvenlik Kuruluna ait olan sorgulama sayfası üzerinden gerekli ekranlarını doldurmanız sonucunda Bağkur emeklilik durumunuz hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sayfa üzerinde doldurmanız gereken alanlar içerisinde cinsiyeti seçmeniz, doğum tarihi, Bağkur giriş tarihi, Bağkur prim gün sayısı, diğer sandıklara ait gün sayınızı giriş yaparak gerekli dokümanlara “hesapla” butonuna basarak öğrenebilirsiniz. Sigorta kurumlarında geçmişte beklenmedik hatalar yapılabilmekte ve bu konuda sorunlar çalışanlar tarafından yaşanabilmekteydi. Günümüzde ise bu konuda oldukça kolay bir şekilde dilediğiniz zaman internet üzerinden sorgulamalar yaparak ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sorgulama ekranı üzerinden duyurular bölümünde bağkur ne zaman emekli olurum gibi aradığınız ya da ihtiyacınız olan tüm içerikler sayesinde artık devlet kurumlarında zaman kaybetmenize gerek kalmadan ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz.Teknolojinin bizlere sağladığı en güzel imkânlardan biri olan internet sayesinde tüm işlerimizi artık kısa zamanda çözümleyebilmekteyiz. Bu durum çoğu kişiye zaman kaybı yaşatmadığı gibi acil olan sorgulamalarımızda da bizlere kolaylıklar sağlamaktadır.