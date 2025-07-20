Bankalar, dijital dolandırıcılığa karşı yeni bir güvenlik önlemi hayata geçiriyor. Son 6 aydır şifresini değiştirmeyen kullanıcılar, ATM’de kartlarını taktıklarında işlem yapmadan önce yeni bir şifre oluşturmak zorunda kalacak.

Ayrıca, güvenliği artırmak için kullanıcıların son üç şifresinden herhangi birini yeniden kullanmalarına izin verilmeyecek. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bu uygulama hem tahmin edilmesi kolay hem de sık kullanılan şifrelerin tercih edilmesini engellemeyi amaçlıyor.