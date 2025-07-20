Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni yasaya göre; kambiyo işlemleriyle birlikte nakit para, hisse senedi, tahvil, kıymetli madenler, değerli taşlar ve bunlardan yapılan ya da bu unsurları içeren her türlü eşyanın alım satımı ile kıymetli madenlerin rafine edilmesi ve tüm bu unsurların yanı sıra ticari senetler ve ödeme araçlarının yurda girişi ya da yurtdışına çıkarılması düzenlemeye tabi tutulabilecek. Bu alanlarda düzenleyici karar alma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.

Yetkisiz faaliyet tekerrür ederse cezası üst sınırdan uygulanacak

Faaliyet izni veya yetki belgesi olmadan çalışanlara ağır yaptırım geliyor. Yetkisiz faaliyet gösteren işletmelere 50 bin ile 250 bin lira arasında para cezası kesilecek, iş yerindeki tüm faaliyetler ise bir ay süreyle durdurulacak. Ayrıca, aynı ihlal beş yıl içinde tekrar edilirse, para cezası en yüksek tutardan uygulanacak.

MSB, MİT, SSB ve İçişleri Bakanlığı'na KDV istisnası

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın, sadece milli savunma ve iç güvenlik amaçları doğrultusunda satın alıp kullanacakları hafif ticari araçlar, kamyon, kamyonet, arazi taşıtları ve motosikletlerin tesliminde Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanmayacak.

ÖTV matrahlarının belirlenmesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak

Yerli üretimi bulunmayan ve ilgili kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki hafif ticari araçlar da düzenlemenin kapsamına alındı. Kanun’un II sayılı listesindeki mallara uygulanan vergi oranları ile bu oranların dayandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırları üç katına kadar artırılabilir veya sıfıra kadar indirilebilir. Ayrıca, bu sınırlar içinde kalmak kaydıyla binek otomobiller ile esas olarak insan taşımak amacıyla üretilen station wagon ve yarış arabaları gibi diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasiteleri için farklı oranlar belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.

İçten yanmalı motora sahip araçlarda yüzde 45, 50, 60, 70 ÖTV oranı kaldırıldı. Artık oranlar yüzde 80 ve 220 arasında değişiklik gösterecek. Arazi taşıtları için ise ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Hibrit araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Elektrik motoru gücü 50 kilovatı aşıp, içten yanmalı motorun silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyen hibrit araçlarda ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Elektrik motoru 100 kilovatın üzerinde olup, silindir hacmi 2500 santimetreküpü aşmayan araçlar için ise ÖTV oranı yüzde 130’dan yüzde 150’ye yükseltildi. Hem motor hacmi hem de elektrik motoru gücü daha yüksek olan hibrit araçlarda ise yeni ÖTV oranı yüzde 220 olarak uygulanacak.