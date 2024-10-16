Avcılar’da son 5 ayda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarında toplamda 50 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapıldı.

Avcılar Belediyesi, Başkan Utku Caner Çaykara’nın liderliğinde ilçedeki altyapı ve ulaşım yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde sorunlu bölgeleri tespit eden Avcılar Belediyesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri ile birlikte çalışmalara başladı. Tespit edilen noktalarda kanalizasyon, atıksu ve yağmur suyu hatları yenilenerek sorunlar giderildi. Özellikle sorunlu ve bozuk yolları tespit eden ekipler bir yandan da üst yapı çalışmalarını sürdürdü. Son beş ayda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarında toplamda 50 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapıldı. Bu kapsamda, birçok ana arter ve cadde modernize edilerek daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

“Yaşamın merkezi avcılar”

Çalışmaları yerinde takip eden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Avcılar’ın çehresini değiştirmeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Yola çıkarken Avcılar yaşamın merkezi olacak demiştik ve görevi devraldığımızda hızlıca çalışmalara başladık. Kentimizdeki sorunları tek tek tespit ederek müdahalelerde bulunuyoruz. Altyapı çalışmalarıyla güçlendirdiğimiz asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Komşularımızın daha iyi ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi için son 5 ayda 50 bin tonun üzerinde asfalt serimi yaptık. Katkılarından dolayı; çalışma arkadaşlarıma, İBB ekiplerine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çalışmalar kapsamında asfalt serimi yapılan başlıca bölgeler şöyle:

Kemal Sunal Bulvarı, Ispartakule Bulvarı, Firuzköy Bulvarı, Balcıbük Caddesi,Hasan Önal Caddesi, Birlik Caddesi, İnönü Caddesi, Fatih Caddesi,Güvercin Caddesi,Ali Fuat Başgil Caddesi,O3 Kuzey Yanyol,İskele Caddesi,Ayhan Sokak,Korutürk Sokak,G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-132, G-133, G-404, G-405, G-597, G-128, G-406 sokakları.