Avcılar’da 4 katlı binanın yan tarafında bulunan araba garajında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binanın dış cephesine de sirayet yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, 16.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-678. Sokak’ta, 4 katlı binanın yanında bulunan araba garajında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle garajda aniden dumanlar yükseldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler binanın dış cephesine de sirayet eden yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Garajda yanan aracın sahibi Tuncay Kıyıhan, “Bir tane araba vardı, bizim arabamız. Nasıl oldu bilmiyorum. Çocuklar yakmıştır herhalde, tam olarak bilmiyorum, fazla bir bilgimiz yok. Yanarken burada değildik. Komşumuzun binasının dış cephesi yandı” dedi.