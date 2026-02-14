Hava Forum hesabından dikkat çeken bir uyarı geldi. Yapılan paylaşımda bu gece saatlerine dikkat çekildi, pazar günü için kritik detay verildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Libya'dan bu gece yoğun bir çöl tozu geliyor. Pazar tozluyuz. Araba yıkama, cam silme..."

GÖRÜŞ MESAFESİNDE DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Çöl tozuyla birlikte gökyüzü puslanacak ve görüş mesafesi de azalacak. Ayrıca çöl tozunun yağışla birleşmesi halinde yüzeylerde çamur ve kalıcı kir oluşturabileceği belirtiliyor.