İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 31 Ocak sabahı erken saatlerde operasyon düzenledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanımı ve temini iddialarıyla birçok adrese eş zamanlı “Şafak Operasyonu” yapıldı. Operasyonda Berkcan Güven, Mazlum Aktürk, Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal ve Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış isim gözaltına alındı.

İKİ KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki ismin uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Berkcan Güven ve 'Toşko' olarak tanınan Mazlum Aktürk'ün test sonuçları pozitif çıktı.

ESRAR VE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Güven'de thc-esrar maddesi tespit edilirken Aktürk'ün vücudundan kokain, metanfetamin ve esrar çıktı.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reymen mahlaslı Yusuf Aktaş, Çakal mahlaslı Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

11 ismin hepsine yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmıştı.