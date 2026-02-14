Medical Point Gaziantep Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, ’Anhedoni’ hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Rıfat İnci, "Gülümseyen yüzler, sürdürülen sosyal ilişkiler ve devam eden günlük rutinler. Ancak iç dünyada hissedilen boşluk ve keyif alamama hali, son yıllarda giderek daha fazla kişinin yaşadığı anhedoni sorununa işaret ediyor. Anhedoni, kişinin daha önce keyif aldığı aktivitelerden artık zevk alamaması durumudur. Sosyal ortamlarda bulunmak, sevilen bir müziği dinlemek, hobilerle ilgilenmek ya da günlük başarılar bile tatmin hissi oluşturmaz. Bu durum zamanla kişinin yaşam kalitesini ve psikolojik dayanıklılığını olumsuz etkiler" dedi.

"Sessiz ama yaygın"

Medical Point Gaziantep Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Rıfat İnci, anhedoninin çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğini belirtti. Dr. İnci, "Kişi üzgün görünmeyebilir, hatta gülümseyebilir. Ancak duygusal bir kopukluk, isteksizlik ve boşluk hissi yaşanır. Bu nedenle anhedoni, ‘sessiz’ ama oldukça yaygın bir psikolojik sorun olarak tanımlanıyor. Anhedoni, yalnızca geçici bir keyifsizlik değildir. Kişinin hayata karşı haz alma kapasitesinin azalmasıdır. Uzun süre devam ettiğinde hem sosyal yaşamı hem de işlevselliği ciddi şekilde etkileyebilir. Erken fark edilmesi ve profesyonel destek alınması büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

Belirtiler göz ardı edilmemeli

Anhedoniye eşlik edebilen belirtileri anlatan Dr. İnci, "Daha önce zevk alınan aktivitelerden uzaklaşma, sosyal ilişkilerde isteksizlik, motivasyon kaybı, duygusal donukluk ve boşluk hissi temel belirtilerdir" dedi.

Tedavi hakkında da bilgi veren Dr. Rıfat İnci, "Anhedoni, uygun psikiyatrik değerlendirme ve kişiye özel tedavi planı ile kontrol altına alınabilir. Psikoterapi, yaşam tarzı düzenlemeleri ve gerekli durumlarda ilaç tedavisiyle kişinin yaşamdan yeniden keyif alması hedeflenir. Anhedoni hakkında farkındalık oluşturmak, erken tanı ve tedaviye giden yolu açıyor" diye konuştu.