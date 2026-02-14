Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki kadın karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik ve mide bulantısı şikayetleriyle Salihli ilçesindeki özel bir hastanede Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bekir Yasa’ya başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın safra kesesinde çok sayıda taş bulunduğu tespit edildi.

Op. Dr. Yasa tarafından laparoskopik yöntemle ameliyat edilen hastanın safra kesesinden irili ufaklı binlerce taş çıkarıldı. Ameliyatın ardından hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Bekir Yasa, "Hastamızı laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde ameliyat ettik. Sayamayacağımız kadar çok sayıda taşla karşılaştık. Safra kesesi adeta taş ocağı gibiydi" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yaşlı hasta, "Safra kesemde taş olduğunu biliyordum ancak bu kadar çok taş çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Hepimiz çok şaşırdık. Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.