İstanbul Avcılar'da kurban bayramına bir gün kala birçok satıcı, kurbanlıklarını sattı. Hayvanları biten satıcılar çadırlarına 'Bitti' yazısı asarken durumdan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Mübarek Kurban Bayramı içinde yurdun birçok bölgesinde İstanbul'a hayvan satmaya gelen hayvan satıcıları, getirdikleri kurbanlıklar birçoğunu sattı. Kurbanlıklarını satan satıcılar, Avcılar ilçesi ile Beylikdüzü arasında bulunan hayvan pazarında çadırlarının girişine 'Bitti' yazıları astı. Pazardaki kurban satıcıları genel olarak bu seneden memnuniyetlerini dile getirirken, bazı çadırlarda ise alıcısını bekleyen kurbanlıklar olduğu görüldü.

Mehmet Köseoğlu, 'Son 3 tane kaldı. 30 tane getirmiştik. İyiydi bu sene 430 bin liradan sattık ortalama. Bayrama 1 gün kaldı. İnşallah herkes satar memnun olur. Allah herkesin işini rast getirsin' dedi.

Resul Çoban isimli bir başka satıcı ise, 'Hepsini bitirdik. Allah satmayanların yardımcısı olsun. Bu sene 52 hayvan sattık. Çoğunluğu bitmese de bir şey kalmadı pazarda. Son gün. Bu sene pek iyi olmasa da bitirdik. Allah herkesin yardımcısı olsun' diye konuştu.

Pazara kurbanlık almaya gelen Önder Bayageldi isimli vatandaş, 'Bakıyoruz pazarlara fiyatlar normal. Son güne bıraktık işlerden dolayı' şeklinde konuştu.