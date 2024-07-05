Avcılar’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tır nedeniyle E5 Karayolu trafiğe kapatılırken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Avcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AKK 815 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tır yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra durabildi. Kaza sonrası E5 Karayolu Küçükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, araç sürücülerini yan yola yönlendirdi. Bölgede kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin tırı kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle makaslayarak yolda kalan tır ve bölgede oluşan trafik havadan görüntülendi.