Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine kaldırımlardaki işgallere yönelik bir çalışma yaptı. İlçe genelinde kalabalık bir ekiple çalışma yapan zabıta ekipleri, esnaf tarafından kaldırımlara konulan duba, reklam tabelası, çöp kovası, bidon gibi vatandaşın gidiş gelişini engelleyen eşyaları kaldırarak kamyonete yükledi. Ekipler, daha sonra işgale neden olanlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Zabıta Amiri Engin Ünver, "Vatandaşın geliş gidiş güzergahında kaldırım üstünde bulunan işgalleri, dubaları kaldırmakla mükellefiz. Bu çalışmalarımızın amacı, vatandaşın gidiş geliş güzergahı olan kaldırımları tekrardan yayaya teslim etmek. Gün içerisinde çalışmalarımız devam edecektir" dedi.