Soruşturmada şu ana kadar 81 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumdaki 27 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 dernek hakkında el koyma kararı uygulandı. Şirketlerin yönetimine kayyum atandı.
Daha önce kamuoyuna açıklanan listelerde 42 şirketin adı yer alırken, son bilgilerle birlikte kayyum atanan şirket sayısının 50’ye yükseldiği belirtildi.
Kayyum atanan şirketler arasında Ayakkabı Dünyası, Armine Giyim, Hisar Sağlık Hizmetleri, Fazilet Neşriyat, İsabet Yayıncılık, Göknur Gıda ve çeşitli inşaat, tekstil, otomotiv, turizm ve gıda şirketleri bulunuyor.
Göknur Gıda’nın tamamına yönelik daha önce verilen kayyum kararının kaldırıldığı, ancak yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yüzde 13’lük şirket hissesi üzerindeki el koyma tedbirinin sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında Hicaz Derneği, Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği, Diversity Derneği ile İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği hakkında da el koyma kararı uygulandı.
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağlık, Turizm, Jeotermal İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi
- Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi
- Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
- Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi
- Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi