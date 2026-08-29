Edinilen bilgilere göre olay, Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 15 yaşındaki Hamza H. darp edildi.

Kavgada yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Yapılan ilk kontrollerde çenesinin kırıldığı belirlenen Hamza H., hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Bursa’daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.