Avokado yağı zeytinyağı kadar bilinmese de en az onun kadar lezzetlidir. Antioksidan ve sağlıklı yağ deposu olan avokadonun birçok yararı bulunmaktadır.

Sizin için hazırladığımız bu yazıda, avokado yağının 9 faydasından bahsedeceğiz.

1. Oleik Asit Bakımından Zengindir

Avokado yağı, avokado meyvesinin preslenmesi sonucu ortaya çıkan doğal yağdır.

Avokado yağının neredeyse %70’i kalbe yararlı bir mono-doymamış omega-9 yağ asidi olan oleik asitten oluşmaktadır.

Oleik asit zeytinyağının da ana unsurudur ve zeytinyağının yararlarının kaynağı olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca, avokado yağının %12’sini doymuş yağ, %13’ünüyse çoklu doymamış yağ oluşturmaktadır.

Avokadodaki omega-6 ve omega-3 oranı (13:1) yüksek olsa da toplam omega-6 miktarı çok düşük olduğu için bu durum endişeye sebep olmamalıdır.

SONUÇ

Avokadoda en çok bulunan yağ asidi, insan sağlığına birçok yararı bulunan oleik asittir.

2. Kolesterolü Düşürür ve Kalp Sağlığına Yararlıdır

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar avokado yağının kalbe yararlı olduğunu kanıtlamıştır.

Avokado yağıyla Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve mısır yağının karşılaştırıldığı tavşanlar üzerindeki bir araştırmada, avokado yağının kalbe yararlı olduğu ve kolesterol seviyesini düşürdüğü gözlemlenmiştir.

Bunun yanında, HDL’yi (iyi kolesterol) artırma konusunda avokado yağı ve zeytinyağının diğer türlere göre çok daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Fareler üzerinde yapılan başka bir araştırmadaysa, avokado yağının kandaki trigliserit miktarı, LDL seviyesi ve tansiyonu düşürdüğü görülmüştür.

SONUÇ

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar avokado yağının kalp sağlığına yararlı olduğunu, tansiyonu ve kolesterolü düşürdüğünü kanıtlamıştır.

3. Göz Sağlığına Yararlı Antioksidanlara Sahiptir

Avokado yağı, gözlerinizde doğal olarak bulunan bir karotenoid çeşidi olan lutein bakımından oldukça zengindir.

Lutein antioksidan görevi görmektedir ve göz sağlığına yararlıdır.

Yüksek lutein tüketimi, genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan katarakt ve sarı nokta hastalığı riskini azaltmaktadır.

İnsan vücudunda üretilmediği için, ihtiyaç duyulan lutein gıdalardan alınmalıdır.

SONUÇ

Lutein, avokado yağında bulunan bir karotenoiddir. Lutein göz sağlığını korur ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

4. Besin Ögelerinin Emilimini Artırır

Bazı besin maddeleri vücut tarafından emilebilmek için yağda çözünmeye ihtiyaç duyar.

Birçok bitkide bulunan karotenoid isimli antioksidanlar da bu maddelere dâhildir.

Ancak, karotenoid oranı yüksek olan meyve ve sebzeler düşük yağ oranına sahiptir.

Yapılan bir araştırma, havuç, Roman marulu ve ıspanak içeren salatalara avokado yağı eklenmesinin karotenoid emilimini 4.3-17.4 kat arasında artırdığını göstermektedir.

SONUÇ

Sebzelere avokado yağı gibi sağlıklı bir yağ eklemek karotenoid emilim miktarını 17 kata kadar artırabilmektedir.

5. Artrit Semptomlarını Azaltır

Artrit, eklem enflamasyonu nedeniyle oldukça ağrılı bir hastalıktır. Oldukça yaygındır ve dünya çapında milyonlarca kişiyi etkilemektedir. En yaygın artrit türü eklem kireçlenmesidir ve eklemlerdeki kıkırdakların erimesiyle meydana gelmektedir.

Birçok araştırma avokado ve soya yağındaki sabunlaşmayan maddelerden elde edilen sıvının kireçlenme sonucu ortaya çıkan ağrı ve tutulmaları azaltabileceğini göstermektedir.

Bu sıvı en çok kalça ve diz kireçlenmesinden muzdarip olan bireylere yararlı gelmektedir.

SONUÇ

Birçok araştırma avokado ve soya yağının karışımından elde edilen esansın kireçlenme semptomlarını azalttığını göstermektedir.

6. Diş Eti Çekilmesini Önler

Avokado ve soya yağından elde edilen esans sadece artrite karşı etkili değildir.

Elde edilen bilgiler, bu karışımın diş eti çekilmesini önlemeye de yardımcı olduğunu göstermektedir.

Bu hastalık diş etlerinde kızarıklık ve kanamaya, ağız kokusuna, diş çevresindeki kemik ve dokularda erimeye yol açmaktadır. Daha kötü vakalarda diş kaybı yaşanmaktadır.

Kemik hücreleri ve periodontal dokular üzerinde yapılan bir çalışma, avokado ve soya yağı karışımının IL1B adı verilen ve enflamasyonla birlikte diş eti çekilmelerinde kemik kaybına sebep olan proteinin sentezlenmesini durdurduğunu öne sürmüştür.

SONUÇ

Avokado ve soya yağı özü antienflamatuvar özelliği nedeniyle, doku ve kemik kaybına yol açan bir proteinin sentezini durdurmaktadır.

7. Avokado Yağının Cilde Faydaları

Avokadoda bulunan yağ asitleri cildinize yararlıdır.

12 hafta boyunca avokado yağı ve B12 vitamini içeren bir krem kullanan 13 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, kremin sedef hastalığı semptomlarını azalttığı gözlemlemiştir.

Avokado yağının deri hasarları üzerindeki etkisi de fareler üzerinde test edilmiş ve bu besinin yaraların iyileşme süresini azalttığı görülmüştür.

SONUÇ

İnsanlar üzerinde yapılan bir araştırma, B12 vitamini ve avokado yağı içerikli krem kullanımının sedef hastalığı semptomlarını azalttığını ortaya koymuştur. Fareler üzerinde yapılan başka bir araştırmaysa, avokado yağının yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtlamıştır.

8. Vücudu Serbest Radikallerden Korur

Antioksidanlar, metabolizmanın hareketleri sonucu ortaya çıkan serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önler.

Vücutta yüksek miktarda serbest radikal bulunması tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini artıran oksidatif strese yol açabilir.

Antioksidanlar serbest radikallere elektron vererek onları etkisiz hâle getirir ve vücuda zarar vermelerini engeller.

Farklı türlerde serbest radikaller bulunsa da en tehlikelileri reaktif oksijen türleridir (ROS).

Enerji üretiminden sorumlu olan mitokondri en büyük ROS kaynağıdır.

Diyabetik fareler üzerinde yapılan bir araştırma, avokado yağının mitokondriye nüfuz ederek serbest radikalleri zararsız hâle getirdiğini ve vücudu hasarlardan koruduğunu ortaya koymuştur.

SONUÇ

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre avokado yağı mitokondriye nüfuz ederek vücuttaki serbest radikal miktarını azaltmaktadır.

9. Tüketimi Çok Kolaydır

Son maddemiz avokadonun yararları hakkında olmasa da çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Avokado oldukça kullanışlı ve kolaylıkla öğünlerinize ekleyebileceğiniz bir besindir.

Soğuk olarak tüketilebiliyor olsa da, içerdiği yağ asitlerinin yüksek sıcaklıklarda bile stabil kalması nedeniyle yemeklik yağ olarak kullanılması sağlıklıdır.

Avokado yağının kullanımına birkaç örnek:

Hazırladığınız smoothie türü içeceklere ekleyebilirsiniz.

Salatalarda kullanabilirsiniz.

Izgara etlerde terbiye için kullanabilirsiniz.

Hamur işlerine ekleyebilirsiniz.

Ev yapımı mayonezlerde kullanabilirsiniz.

Fırınlanmış sebzelerin üzerine ekleyebilirsiniz.

Humusla birlikte tüketebilirsiniz.

Soğuk çorbalarla birlikte tüketebilirsiniz.

Bunların yanında, avokado yağı kozmetikte ve cilt bakım ürünlerinde de kullanılmaktadır ancak bu konuda argan yağı, faydaları bakımından daha öne çıkmaktadır.

SONUÇ

Avokado yağı birçok şekilde kullanılabilir. Salataya, smoothie gibi içeceklere eklenebilir veya yemeklik yağ olarak kullanılabilir.

Son Söz

Avokado yağını denemek istiyorsanız, yararlarından tam anlamıyla faydalanabilmek için soğuk pres avokado yağı tüketmelisiniz.