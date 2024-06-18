E-ticaret platformu n11, Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanının başladığı bugünlerde televizyonlar, ses sistemleri, projeksiyon cihazları, futbol formaları, krampon ve futbol topları gibi ürünlere gösterilen talepte artış yaşandığını paylaştı.

Avrupa Futbol Şampiyonasının başlaması, futbolseverlerin heyecanını zirveye taşırken, aynı zamanda evlerdeki futbol izleme deneyimini geliştirmek isteyenlerin alışveriş eğilimlerini de etkiledi. n11’in paylaştığı verilere göre, futbol coşkusu ile birlikte özellikle televizyon ve ses sistemleri kategorilerinde aramalarda ve satışlarda önemli bir artış gözlendi.

Avrupa Futbol Şampiyonası televizyon ve ses sistemlerine olan ilgiyi artırdı

n11 Büyüme ve Dijital Pazarlama Lideri Orhan Tüzinoğlu konuya ilişkin şunları söyledi: "Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlamasıyla birlikte televizyonlar ve ses sistemleri büyük ilgi görüyor. Son yıllarda tüketicilerin maç izleme keyfini ev konforuna taşımak istemesiyle birlikte yüksek çözünürlüklü smart televizyonlara ve güçlü ses sistemlerine rağbet arttı. Nisan ve Mayıs aylarını karşılaştırdığımızda bir önceki aya göre televizyonlarda, ses sistemlerinde ve projeksiyon cihazlarındaki internet aramalarında yüzde 400’den fazla artış yaşandığını söyleyebiliriz. Ayrıca, futbol forması, krampon ve futbol topu gibi ürünlere olan talep de dikkat çekici şekilde yükseldi. n11’de televizyon ve ses sistemleri kategorisine baktığımızda, bir önceki aya göre Mayıs 2024’te sipariş tutarı bazında yüzde 35 büyüme olduğunu görüyoruz. Nisan 2024’ten bu yana satılan TV ürünleri arasında ise özellikle 65, 75 ve 85 inç televizyonlar önemli bir satış artışı yaşarken, OLED ve QLED TV’ler de yoğun ilgi görüyor. Kullanıcılar evlerinin konforunda turnuvaları takip ederken aynı zamanda, video oyunları ve konsollara da ilgi gösteriyor. Bu kategorideki ürünlerinde de bir önceki aya göre Mayıs ayında yüzde 30 büyüme kaydetti.”

Tüzinoğlu, “Futbol coşkusu devam ederken, önceki yılın aynı dönemine göre futbol keyfini yaşatacak ürünlerin platformumuzdaki satışında yüzde 80 oranında artış bekliyoruz. Şirket olarak, futbolseverlerin bu heyecanını en iyi şekilde yaşayabilmeleri için geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu hazırladığı ‘Avrupa Futbol Şampiyonası’ temasıyla futbolseverlerin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalı ürünleri bir arada sunuyor. Futbol izleme keyfini artırmak isteyenler için yüksek çözünürlüklü smart televizyonlar, güçlü ses sistemleri, taşınabilir projeksiyon aletleri ve perdeleri, taşınabilir hoparlörler gibi ürünlerde uygun fırsatlar sunuluyor. Ayrıca, favori takımlarının formalarını giymek ve kaliteli futbol ekipmanlarıyla sahada performans sergilemek isteyenler için de geniş bir ürün yelpazesi mevcut.