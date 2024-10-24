Sporun ve sporcuların destekçisi yerli e-posta sağlayıcısı Uzman Posta, ParaVolley Europe (PVE) tarafından, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Oturarak Voleybol B Kategorisi Şampiyonası ana sponsoru oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi sponsoru olarak Voleybol Milli Takımlarının yanında olan Uzman Posta, şimdi de 22-24 Kasım tarihleri arasında Burdur’da gerçekleştirilecek olan 2024 Uzman Posta Avrupa Oturarak Voleybol B Kategorisi Şampiyonası’nda milli takımın başarı yolculuğuna eşlik edecek.

Verilen bilgiye göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel tesislerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye ile birlikte Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya mücadele edecek ve burada ilk üçe girecek takımlar, 2025 yılında Macaristan’da düzenlenecek A Kategorisi Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı kazanacak. Bu yıl, Gümüş Lig Şampiyonu olarak oturarak voleybol tarihinde bir ilke imza atan milli takım, aynı başarıyı tekrarlamak için Karaman ve Burdur’da gerçekleştirilecek kamp dönemleri ile şampiyonaya hazırlanacak. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel tesislerinde düzenlenecek şampiyonanın tüm maçları, ParaVolley Europe YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

“Voleybol milli takımlarının başarılarını büyütmek istiyoruz”

Uzman Posta CEO’su Gökalp Çakıcı, özgüvenli ve korkusuz olmanın en anlamlı örneklerinden olan Oturarak Voleybol Milli Takımımızın sponsoru olmaktan dolayı gurur duyduklarını ve bu sponsorluk anlaşması ile Türkiye’de sosyal hayatta sorun yaşayan gençleri de spora teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye’yi tek yürek haline getiren Voleybol Milli Takımlarının başarılarını beraber büyütmek istediklerini aktaran Çakıcı, "Avrupa Oturarak Voleybol B Kategorisi Şampiyonası’nda, Oturarak Voleybol Milli Takımımızın yeni zaferlere doğru çıkacağı yolculukta yanlarında yer almaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz. Takımda yer alan sporcularımızın azimleri ve gayretleriyle herkes için ilham kaynağı olduğunu biliyorum. Takımımızın, ülkemizi başarıyla temsil ettiğini görmek, şüphesiz ki bizlere ilham veriyor ve göğsümüzü kabartıyor. Bu yüzden her zaman onların yanında olacağız ve hep birlikte yeni başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.