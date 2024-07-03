Serbest güreşte Avrupa şampiyonu olan Nil Aktaş, İstanbul Havalimanı’ndan Kırklareli Valiliği aracıyla memleketine getirildi. Nil Aktaş, memleketi Kırklareli’nde büyük coşkuyla karşılandı.
Sırbistan’da 24-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda, kadınlar 49 kilogramda Türkiye’yi temsil eden Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, altın madalyaya ulaştı.
Kırklareli Valiliği makam aracıyla getirilen Aktaş, memleketi Kırklareli’nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Aktaş’ı Vali Birol Ekici, belediye başkanı, kurum amirleri ve sporcular karşıladı.
Ekici, kenti gururlandırdığını belirterek başarılarının devamını diledi.
Aktaş’ta zorlu mücadelelerden geçtiğini ama altın kemeri aldığını ifade ederek Dünya Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaşmak istiyor.