ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in işgali altındaki Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında sürdürülen dolaylı görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. Rubio, "Mısır’daki süreç o kadar hızlı ilerliyor ki, yakında bölgeye gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da ziyarette bulunabilir." dedi.

"Başkan Trump Da Ziyaret Edebilir"

Ayrıca, sürecin hızla ilerlediğini vurgulayan Rubio şu ifadeleri kullandı:

"Mısır’da işler o kadar hızlı ilerliyor ki yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da ziyaret edebilir. Olaylar olumlu yönde ilerliyor, ancak hâlâ yapılması gereken işler var."