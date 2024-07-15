Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, 10'uncu yasama döneminin resmen başladığını belirtti.

Metsola, yaptığı açıklamada, "AP'nin 10'uncu yasama dönemine hoş geldiniz." dedi.

AP Başkanı, liderliğinde düzenlenen törende Avrupa Birliği (AB) bayrağının Strazburg'daki AP binası önünde göndere çekildiğine ilişkin görseller de yayınladı.

Böylece 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AP'de 10'uncu yasama dönemi resmen başlamış oldu.

Yarın ilk kez bir araya gelecek yeni Genel Kurulda AP Başkanlığı için yeniden aday olan Metsola için oylama yapılacak.

Genel Kurul, 18 Temmuz'da ise AB Komisyonu Başkan adayı Ursula von der Leyen için güvenoyu yoklaması için bir araya gelecek.