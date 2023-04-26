AYHAN SALMAN’DAN PRİM DESTEĞİ



AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman, İnegölspor'umuzun cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçına prim desteği vereceğini açıkladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sürdüren ekibimizin antrenmanını ziyaret ettiler.

Futbolculara baklava ikramında bulunan Salman, Amed Sportif Faaliyetler maçına prim desteği vereceğini de açıkladı.



Ziyarette konuşan Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu, “ AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkanımız Alper Taban ile AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri sağ olsunlar Amed maçı öncesi ekibimize moral ziyaretinde bulundular. Sağ olsunlar her zaman yanımızdalar. Çok değerli vekil adayımız Ayhan Salman, Amed maçı için prim desteği vereceğini de ifade etti. Yönetim kurulu adına kendisine teşekkür ediyorum.”dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman ise Amed maçında ekibimize başarılar dileyerek, “Allah size kolaylık versin. Önümüzdeki bütün maçlar bizim için önemli. İnegölspor bizim önemli bir markamız. İnegöl’ümüzün için önemli bir değer. Sizlerin başarısı için bizlerde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Önce Amed maçını daha sonrada karşılaşacağımız diğer rakipleri tek tek yenerek inşallah alt sıralardan kurtulmuş oluruz. Bunu başaracak gücümüz var. Sizlere başarılar diliyorum.”ifadelerini kullandı.