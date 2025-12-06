Son dönemde boşanma oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Evlilikler farklı nedenlerle sona erse de geride emek, çocukların durumu, maddi paylaşımlar ve manevi kayıplar kalıyor. Bir boşanma avukatı ise sosyal medyada bu konuyu tartışmaya açtı.

Evli Erkeklerle Birlikte Olan Kadınlara Seslendi

Avukatın; evli erkeklerle ilişki kuran kadınlara yönelik sert eleştirisi beğeni topladı.

Avukatın, "Bir evlilik bitecekse sizin yüzünüzden olmamalı." sözleri takdir toplarken, kadınlara 'kendine saygı' vurgusu yaptı.

"Her Yerde Rezil Oluyorsunuz, Aptal Mısınız?

Avukat, boşanma davalarında kadınların bu tür ilişkiler nedeniyle sıkça mağdur olduğunu vurgulayarak, "Aklınızı başınıza alın!" çağrısında bulundu.

Avukat, öfkesini gizleyemeden şu sözleri sarf etti:

Çok sinirliyim. Evli adamlarla birlikte olan hemcinslerim, aklınızı başınıza alın. 50 tane boşanma davası varsa 49'unda siz varsınız. Adınız, soyadınız, giydiğiniz kıyafet, oturduğunuz ev, telefon numaranız, otel kayıtlarınız... Her şey bu dosyalara sunuluyor. Her yerde rezil oluyorsunuz. Aptal mısınız?

"İnsanın Kendisine Saygısı Yoksa Evli Bir Adamla Birlikte Olur"

Avukat, kadınların bu ilişkilerde kendilerini kandırdığını da dile getirerek, şöyle konuştu:

Gerçekten bir insanın kendine saygısı yoksa evli bir adamla birlikte olur. 'Yok ben bilmiyordum, sonradan öğrendim, kopamadım, ayrılamadım, şöyle yapmadım' diyorsunuz. Bir de üstüne çocuk yapanlar var. Ya size gerçekten inanmıyorum yani.



Eğer bitecekse bu sebepten dolayı bitecektir. Bu sizin yüzünüzden olmamalı. Gerçekten dünyada bekar bir erkek mi kalmadı? Nedir bu nasıl saygısızlıktır? Ben asla saygı duymuyorum. Arkadaşlar, eğer öyle biri varsa da beni lütfen bloklasın.