AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Beyoğlu'nda AXA Sigorta Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken'in yanı sıra basın mensupları ile davetliler katıldı.

Çeyrek finale doğrudan katılan kadınlarda V.Bank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve Galatasaray ile erkeklerde Ziraat Bankkart, Galatasaray, Fenerbahçe Medicana ve Alanya Belediyespor kurada seribaşı oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley'de tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakaları kadınlarda 3-4 Mart, erkeklerde ise 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yavuz Ölken: 'Türk voleybol markası dünyanın bir gerçeği'

Voleybolu sevdiklerini dile getirerek sözlerine başlayan AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, 'Federasyonumuz bizim önümüzü açmasaydı böyle bir noktaya gelemezdik. AXA Türkiye'nin bugün yaşadığı duygular bizim için paha biçilmez bir mutluluk. Çıta çok yüksekte, bunu aşağı düşürmemek lazım. Her sene bir fark oluşturmak zorundayız. Bu sene de fark oluşturacağız. Doğru bir takvimde Türkiye'mizin güzel bir şehrinde bir arada olacağız. Heyecan her sene dorukta. Türk voleybol markası dünyanın bir gerçeği' ifadelerini kullandı.

Başkan Üstündağ: 'Türk voleybolu dünyanın ve Avrupa'nın zirvesinde'

Türk voleybolunun artık Avrupa'da ve dünyada hayatın bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Başkan Mehmet Akif Üstündağ, 'Bu gerçeği de tartışmaya kapattık. Türk voleybolu dünyanın ve Avrupa'nın zirvesinde. Hele bu yıl takımlarımızın Avrupa kupalarındaki mücadeleleri beni gururlandırıyor. İtalyan takımları bizlere üstünlük kuruyordu. Bu sezon İtalyan takımlarının bize karşı 1 galibiyeti var. En iyi voleybol ligine sahibiz. Biz kadın ve erkeklerde tüm kupalara sahibiz. AXA'nın Türk voleyboluna kattığı değeri tartışamayız. Çıta yüksek, önemli olan bunu sürdürebilmek. Türk voleyboluna yakışır şekilde en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu süreçte Türk voleyboluna değer katan herkese teşekkür ediyorum. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasın belasız bir organizasyon gerçekleştiririz' şeklinde konuştu.

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Kadınlar

V.Bank - Zeren Spor

Fenerbahçe Medicana - Aras Kargo

Eczacıbaşı Dynavit - Göztepe

Galatasaray - Kuzeyboru

Kadınlar Dörtlü Final'de Eczacıbaşı Dynavit - Göztepe ve Fenerbahçe Medicana - Aras Kargo ile V.Bank - Zeren Spor ve Galatasaray - Kuzeyboru eşlemesinin galipleri mücadele edecek.

Erkekler

Ziraat Bankkart - Altekma

Galatasaray - İBB Spor Kulübü

Fenerbahçe Medicana - Spor Toto

Alanya Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor Kulübü

Erkekler Dörtlü Final'de ise Alanya Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor Kulübü ve Ziraat Bankkart - Altekma ile Galatasaray - İBB Spor Kulübü ve Fenerbahçe Medicana - Spor Toto eşleşmelerinin galipleri karşılaşacak.