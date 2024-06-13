AXA Türkiye’nin sigorta sektörüne kalıcı çözümler üretmek üzere geliştirdiği, ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi’, yeni nesil sigortacıları yetiştirmeye devam ediyor.

Türkiye’de 130 yılı aşkın sürede faaliyet gösteren AXA Türkiye’nin, 2019 yılında hayata geçirdiği ‘Gelecek Fakültesi’ çatısı altında oluşturulan Gelecek Sensin ve Yükselen Yıldızlar eğitim programları 2023-2024 dönemi mezunlarını verdi. Sürdürülebilir gelişim ve büyüme yolculuğunda devam eden şirket, profesyonel acentelerinin gelişimlerine destek olmak ve dağıtım kanallarını daha da güçlendirmek amacıyla proje kapsamında bugüne kadar toplam 150 mezun verdi.

‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi’nde; Gelecek Sensin ve Yükselen Yıldızlar eğitim programlarını başarıyla tamamlayan acentelerin kariyerlerinde önemli roller üstleneceklerinin altını çizen AXA Türkiye Satış, Pazarlama ve Sağlık Başkanı Sanem Çıngay Buçukoğlu şu açıklamalarda bulundu: “İnsanlığın Gelişmesi Adına İnsanlar İçin Değerli Olanı Korumak marka amacımız doğrultusunda, işimizin sunduğumuz ürün ve hizmetlerden daha fazlası olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimize, topluma ve çevreye olduğu kadar acentelerimiz için de değer oluşturacak projeler geliştirmek sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Acentelerimizin profesyonelleşmesine katkı sağlamak, yetkinliklerini artırmak, potansiyellerini keşfetmeleri için farklı bir bakış açısı kazandırmak için 2019 yılında kurduğumuz fakültemiz her sene artan bir ilgiyle devam ediyor. Mezunlarımıza eğitim süresince gösterdikleri ilgi ve özen için teşekkür ediyor, başarıları için de tebrik ediyorum. Şirket olarak sigorta sektörünün gelişimine sürdürülebilir katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Eğitim programı ile acentelere pek çok alanda gelişim fırsatı sağladıklarını belirten AXA Türkiye İnsan Kaynakları Başkanı Zeynep Ergenç “Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi ailesinin bu denli büyümesi bizi çok mutlu ediyor ve çok heyecanlandırıyor. Her yıl bir öncekinden daha da zengin bir programı acentelerimizle buluşturma motivasyonumuzu da bu heyecandan alıyoruz. Çünkü gelişmek ve öğrenmek, ucu bucağı olmayan sonsuz bir yolculuk. Program süresince edindikleri bilgi ve deneyimlerin mezunlarımıza bundan sonraki profesyonel hayatlarında başarı getireceğine gönülden inanıyoruz. Bu yolculukta şirket olarak sektörün en iyi akademisi olma vizyonuyla hayata geçirdiğimiz AYA yani AXA Yetkinlik Akademisi çatısı altında yer alan AXA Acentem Kampüsümüzle, hem mezunlarımızın hem de tüm acentelerimizin gelişim yolculuklarına eşlik etmeye ve onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi 2023 - 2024 mezunlarını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi programına katılan AXA Türkiye acenteleri, Boğaziçi Üniversitesi uzman eğitmenlerinden işletme, finans, pazarlama, satış, müşteri deneyimi, iletişim gibi başlıklarda aldıkları akademik derslerin yanı sıra şirket yöneticilerinden de eğitim alma şansına sahip oluyor. Gerçekleşen mezuniyet töreninde projenin lideri AXA Türkiye Banka ve Finansal Kurumlar ve Satış Kanalları Gelişim Direktörü Sevil Düral eğitimlere ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Fakültemizde her yıl eğitim içeriğini gelişen teknolojiye ve değişen müşteri beklentilerine göre güncelliyoruz. Bu yıl programımızda özellikle sigorta sektöründe son dönemlerde öne çıkan ve ilgi uyandıran ‘Yeşil Sigortalar, Fraud Hasarlar, Aktüerya gibi eğitimler de yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilen akademik eğitimlerimize ‘Ekonomik, Sosyal, Çevresel Belirsizlikler ve Sürdürülebilirlik’ eğitimini de ekledik. 2024-2025 eğitim yılında eğitim konularında yine güncel ihtiyaçlara göre değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Fakültemizin, hem bugünün hem de yarının profesyonel sigortacılarını yetiştirmek gibi önemli bir misyonu var. Bugüne kadar 150 acentemizi mezun ettik. Programımızı tamamlayan öğrencilerimiz hep birlikte Gelecek Fakültesi Mezunlar Topluluğunu oluşturuyorlar. Bu topluluk içinde var olmak, mezunlarımızın oluşturduğu bu yüksek enerjiyi hissetmek ve iletişimin devamlılığını sağlamak çok değerli. Bu amaç uğruna bizimle olan tüm mezunlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının sigorta sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."